女星潘映竹（竹竹）擁有甜美臉蛋與火辣身材，過去曾在《莒光園地》中飾演輔導長，而被封為「莒光女神」。近日她受邀參加節目錄影，自爆曾加入過好友的派對群組，但沒想到加入後才發現成員都玩很大，其中還有已婚男星，讓她看傻眼。

在11日播出的節目《媽媽好神之俗女家務事》中，潘映竹透露她的好友是一名「派對女王」，經常出席各式各樣的活動，而她也在好奇心驅使下，主動向好友提出加入派對群組的請求，好友也答應並將她加 入群組，但她沒想到進去後才發現裡面的成員都玩很開、很瘋，口袋也超深，曾有一次喝酒喝到一半，突發奇想當下包直升機飛去香港玩，讓她大開眼界。

又有一次群組裡的人因為喝開了，臨時起意包車下去墾丁玩，她事後看到群組影片才發現他們在車內玩超大，讓她看了下巴都快掉下來，其中還發現裡面有位已婚男星，沒想到竟也玩這麼開，讓潘映竹看到後認為「遲早會出事」，因此趕緊退出群組。

另外，潘映竹還爆料自己認識的一位閨密，先前去夜店玩時因喝醉被一名男子打包帶走，後來她看到好友偷拍傳到群組上的照片後整個嚇傻，因為帶走她好友的人就是某女星的老公，雖然他不是名人，但大家都知道他老婆是誰，讓所有來賓大感驚訝，也讓網友看到影片後引起熱烈討論。