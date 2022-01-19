37⁭歲許瑋甯去年底投下震撼彈，與和合作電影《當男人戀愛時》的40歲邱澤假戲真做結婚，消息一出讓不少網友都相當驚訝，而許瑋甯過去最有名的戀情便是和阮經天愛情長跑多年，疑因男方花心而告吹。今(19日)週刊則報導，阮經天疑因此大受打擊，開始希望親友幫忙介紹對象，希望早日跟上進度步入禮堂。

許瑋甯過去和阮經天交往8年，兩人因在墾丁被拍到互擦防曬油，戀情就此曝光，此後兩人也大方公開戀情，並進展到論及婚嫁，但傳聞交往期間阮經天4度傳出跟其他女生過從甚密，許瑋甯都選擇原諒，最終心死分手，去年許瑋甯公開宣布走入家庭，阮經天第一時間透過經紀人回應4字：「祝福祝福。」

阮經天先前和小16歲宋祖兒傳出「叔姪戀」，卻不了了之。（圖／翻攝自娛樂有飯、宋祖兒lareina微博）

據《鏡週刊》報導，阮經天表面看似雲淡風輕，但其實今年11月將滿40歲的他，或多或少也受到刺激、動了成家念頭，本月初媒體直擊他在台北街頭跟朋友聚餐，友人透露，阮經天近來私下只要有朋友帶孩子參加聚會，他都會特別花時間跟孩子相處，可見愛孩子的個性，更曾透露價值觀，認為人生還是要當爸媽，有個小孩才算完整。

報導進一步指出，雖然阮經天心態上已經準備好要成家當爸媽，但仍找不到適合的另一半，平時也會提醒朋友多幫他留意，希望好緣份快出現。而他2019年和小16歲的大陸甜美女星宋祖兒拍攝《舌尖上的心跳》擦出火花，兩人還被拍到蜜遊峇里島，互動有如一般情侶，去年7月卻傳出已經分手，週刊報導，主因與女方公司反對有關，再加上疫情導致遠距離感情維繫不易，這段「叔姪戀」便不了了之。