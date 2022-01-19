LED新兵弘凱光電（5244）於今（19）日以每股41元掛牌上市，無懼於大盤指數重挫逾百點，挾其亮麗業績，弘凱盤中勁揚逾二成，最高一度觸及52.3元，順利上演新股蜜月行情，與封裝龍頭億光（2393）價差不到5元。

弘凱本次增資之後，資本額略增至6.79億元，公司鎖定高品質及利基型市場，在智能家居、車用光源、亮化顯示三大市場提供精品化LED光電元件及整合服務，以創新之產品及優異品質通過國際筆電、中國及歐美車用零部件大廠認證，終端產品包括筆電、藍牙耳機、電競周邊產品、各式車燈、車內顯示光源、玻璃顯示屏及消毒感測等市場，另弘凱光電為領先市場布局，將持續深耕LED整合IC具感測應用新產品，以獲取未來汽車、家電及行動裝置智慧感測市場商機，未來營運成長可期。

弘凱光電2021年第三季之每股盈餘3.65元，已優於2020年整年度之營運表現，且2021年度之累計營收為12.42億元，較2020年度成長34.61％，創歷史新高，且最近二年度之營業毛利率均能維持43％以上，截至2021年第三季營業毛利率更高達48％，優於LED同業，弘凱光電經營及產品極具競爭力。此外，弘凱光電成立迄今逾15年均為營運獲利，且截至2021年第三季並無向銀行借款，係屬無負債經營，負債比僅為23.95％。

展望未來，隨5G、人工智慧、感測應用及車用市場之需求穩定成長下，將帶動終端應用領域需求更加廣泛、活絡，且弘凱光電所營業務亦將隨市場趨勢方向發展，朝向光能與電能結合之智慧光源封裝領域，加上弘凱光電為提升公司營運產能，已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計2023年1月開始貢獻產能，而能為弘凱光電之營運規模挹注新成長動能，持續締造優良之經營實績，進而創造股東價值。