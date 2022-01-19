福容福隆店，全台唯一本島海洋溫泉，徜徉百坪大浴場。（福容大飯店提供）

福容桃園機捷A8店，乾淨舒適的泡湯環境，溫暖身心。（福容大飯店提供）

福容台北一館，上班族首選溫泉勝地！泡湯吃鍋去寒氣。（福容大飯店提供）

福容大飯店引進「黃金美人湯」「海洋溫泉」，養顏美容。（福容大飯店提供）

超強冷空氣來襲，頂級飯店泡湯取暖正夯，福容大飯店旗下福隆店、淡水漁碼店、台北1館及桃園機捷A8店擁有泡湯據點，獨家引進黃金美人湯與海洋溫泉，4間分店涵蓋北北桃一日生活圈，串聯火車、機場捷運、台北捷運等大眾運輸工具，提供體貼上班族的溫泉專案，下班後即可方便快速抵達，沉浸在秘湯中，再好好享用星級美饌。

捷運站步行約5分鐘的福容台北一館是台北市區泡湯首選，推出秋冬泡湯饗食趣專案，泡溫泉吃火鍋1099＋10％元，即日起至3月31日搭配指定泡湯專案，每專案可獲得1個章印，集滿2個可獲得大眾湯100元折抵金、集滿4個可獲得大眾湯200元折抵金、集滿6個則可獲得大眾湯門票，兌換期間到4月10日止。

福容淡水漁碼店，擁有得天獨厚的「黃金美人湯」，是北台灣的「秘湯新聚落」，搭乘捷運淡水線即可享受養顏美容的泉水，深層滋潤肌膚。漁碼店推出「暖心溫泉一日遊」專案，雙人優惠價1099元起；福容福隆店的福隆海洋溫泉，是全台唯一的「氯化物碳酸氫鹽泉」，「福隆山海，單攻日記」平日899元、假日999元，。

福容桃園機捷A8店推出「沐暖饗粵」專案，999元便能享受遠近馳名的黃金美人湯，「碳酸氫鈉泉」與「食鹽泉」的雙重滑凝感受，再享「福粵樓精緻港點」兌換券3張。