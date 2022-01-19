國民黨在立委罷免與補選遭民進黨雙殺，後來宜蘭縣長林姿妙遭廉政署與檢方以貪汙罪嫌約談，但獲無保請回，仍引發各界對年底地方選舉的聯想。國民黨台北市議員羅智強昨(18日)晚在臉書直言，立委補選、罷免案後國民黨立委許淑華吐露心聲，說民進黨「沒有最狠只有更狠」，果不其然司法、媒體刀刀砍向藍營縣市長，這也讓他忍不住說「許淑華的『預言』正快速應驗中」。

對於此次選戰，國民黨立委許淑華14日接受港媒《中評社》專訪時直言，「民進黨已經讓大家見識到沒有最狠只有更狠的民進黨」，國民黨縣市長和要參選的人從現在開始必須有警覺，且提早最好準備。

羅智強表示，許淑華吐露心聲說民進黨「沒有最狠只有更狠」，果不其然，司法、媒體刀刀砍向藍營縣市長，許淑華的「預言」正快速應驗中；但他也說，現實如此艱難，許淑華仍然暖心的加入「希望公車」的行列，讓希望公車的正能量前進南投。

此文曝光後引發不少網友討論，有人就留言表示，「非常欣賞她」、「越多人站出來，才能讓那些瞎扯的人力量分散」、「感覺都是年輕戰士」、「對付司法追殺，只有抗爭，必要時聯合藍營縣市長集體抗爭，否則被各個擊破」。