台科大舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，來自各大學的24組學生同場競逐，他們打造智慧手環、遙控車、大氣電漿等應用，現場更邀請企業參與人才媒合會，一方面展示學生的研究實作成果，也直接有面談機會，讓學生提早與職場接軌。

今年由台科大主辦的跨校機械與機電工程專題競賽，由來自台科大、台師大、北科大、海洋大學、中原大學等共24組學生團隊參賽，評選出前3名及佳作，第1名隊伍將可獲3萬元獎金，最後由台師大的碳化矽晶圓之複合式切割技術研究，和北科大的旋轉滾筒中咖啡豆顆粒流動態評估獲得第1名。

台科大機械系主任郭俞麟說，這個跨校競賽已經舉辦第6年了，今年可以看到機械系的同學們實作專題包羅萬象，工程製造、控制、機器人、精密加工、感測元件都有，學生們將理論研究透過實作應用，也透過競賽增進溝通合作與表達能力。

台科大機械系教授林柏廷指導學生們製作球面機構自穩平台設計與控制，這是由產學合作延伸的專題題目，未來也可以導入移動式平台，在搬運某些物品，或機構需持特定的角度時，穩定的平台就可以派上用場。

台科大機械系學生藍楷崴表示，此次做的自穩平台有很多轉向，這次為了讓轉向時間縮短，軟體遇到不少障礙和暴走的問題，這都需要團隊合作去釐清問題、找到問題，並找到對的方式去修改和解決。