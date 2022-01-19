去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，重創藍營士氣。媒體人韋安指出，若徵召台北市議員羅智強、國民黨文傳會前副主委鄭照新參選高雄、台南市長，絕對可以把這兩地方市長選舉的「死棋」，變成「活棋」。

羅智強素有「藍營戰神」之稱，不僅臉書粉絲超過118萬，更發起「夜宿凱道」、「希望公車」等活動，引領包括去年底四大公投案等重要議題。為感謝民眾在公投時力挺，羅與鄭照新近日更發起徒步走400公里謝票活動，羅還現場當起修鞋師傅，拿出了一捲黑色膠帶幫鄭「補鞋」，引發熱議。

韋安在臉書發文表示，看到羅智強、鄭照新兄弟搭檔，陸走400公里「謝票」，讓他深深感到，其實徵召羅選高雄市長、鄭選台南市長，絕對可以把這兩個地方市長選舉的「死棋」，變成「活棋」。

韋安的言論引發熱議，網友紛紛回應：「羅高雄市長沒選上可以2024選左楠的立委」、「羅要先遷戶口辭議員，之後不一定回得來」、「沒錯！羅的犧牲會大到無法想像。但是一戰若是成功，他將來前途無法想像」、「其實很多人都可選，鄭麗文也不差」、「其實黨內很多人都不差，就看黨中央有無這個慧眼識英雄」。