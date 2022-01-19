樂意傳播代理的經典武俠手遊《十二之天 M》於今 ( 18 ) 日推出全新「經典伺服器」「歸鄉谷」，敬邀各位俠士回歸最初的感動外，農曆春節、老手回歸等活動同步進行中，只要完成指定條件，即可獲神級寵物「霸王鳳雀」、全套的「二階」、「三階神裝」，更有機會獲得最強神裝「煌龍的餘燼」等多項好康！

「經典伺服器」登場 初入「歸鄉谷」再送神寵「霸王鳳雀」

官方表示，為了讓玩家有不同的遊戲體驗，在本次的改版中，獨特且全新的「經典伺服器」，正式上線與玩家們見面。

經典伺服「歸鄉谷」正式上線 多重好禮登入免費領 /業者提供

伺服器將劃分「一般」和「經典」兩種類 /業者提供

在「經典伺服器」內實裝的「歸鄉谷」伺服器，其使用的遊戲版本，是結合遊戲初期設定與現今俠客們喜愛之元素，所構成的特殊內容，包括玩家等級上限為 1 甲，開局就能選擇包含「雲夢門」在內的四大勢力，並且能使用「雲夢門」參與「聖石戰」、「天凜聖石」等 PVP 和 PVE 內容。

隨著等級上限減少、勢力限制的移除以及多項遊戲內容調整，俠客們能在回歸初心的同時，自由選擇喜愛的勢力闖蕩江湖，輕鬆享受遊戲樂趣與體驗刺激的武林戰場。

四大勢力「神劍門」、「逍遙派」、「夢魘聖教」、「雲夢門」 開局自由選 /業者提供

此外，為歡慶「經典伺服器」的「歸鄉谷」加入，新伺服器將開啟常駐的贈禮活動，凡是登入創立角色，即可獲得「九轉洗隨丹」、「還元術書」以及對應勢力的全套裝備等多樣實用道具。不僅如此，在指定期間之內完成創角，更能免費得到經驗加倍神寵「霸王鳳雀」，讓各位重歸江湖的俠士們，練等更加事半功倍。

四大勢力「神劍門」、「逍遙派」、「夢魘聖教」、「雲夢門」 開局自由選 /業者提供

賀春節 擊退年獸領福袋 四階神裝迎進門

春節將近，年獸又將趁著此時大鬧江湖啦！俠士們趕緊前去收拾這些可惡的搗蛋鬼吧！

官方表示，為慶祝即將到的農曆新年，春節限定活動火熱進行中，只要在期間內狩獵特定地圖的怪物後，便有機率取得活動道具「沖天炮」，收集到指定數量後，即可兌換「爆竹」以及「年獸召喚券」等活動裝備與道具。此外，使用「年獸召喚券」後，便能呼喚活動怪物「年獸」，成功將之擊殺時，則可獲得「壬寅年福袋」，將其加工製成的「珍貴的壬寅年福袋」，開啟後就有機會獲得最強神裝「煌龍的餘燼」、「龍玉」、「百煉精鋼圖紙」...等高價道具！

擊退年獸領福袋 四階神裝迎進門 /業者提供

經驗永久加成 霸氣回歸再拿免費全套神裝

如果您是暫時歸隱的大俠，不妨於此時重回江湖！只要是 14 天以上未曾登入的角色，即刻登入遊戲即可獲得一套「二階神裝」，不僅如此，活動期間內等級達至 25 甲時，還能再免費取得「三階神裝」！

此外，為了讓回歸俠士們縮短與江湖老手們的等級差距，經驗加成活動正式上線，一般伺服器的玩家們，將獲得永久經驗值加成的好康福利，最高達 600 %的經驗加成倍率。讓各路俠士能更快到達絕世高手的境界！更多節慶內容與活動資訊，可至《十二之天M》官方網站或是粉絲團查詢！