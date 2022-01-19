緊追總統蔡英文「論文門」爭議的旅美學者林環牆，今（19）日在臉書表示已正式透過英國網站「WhatDoTheyKnow」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。

蔡英文總統論文案爭議持續延燒，雖總統府與蔡總統多次澄清論文與博士學位為真，但外界質疑之聲並未止息。一直追究此事的學者林環牆今在臉書表示，已在昨日透過英國網站「WhatDoTheyKnow」，對倫敦政經學院提出英國資訊自由法（FOIA）規範下的正式請求，要求倫敦政經學院撤掉官網上蔡英文「詐騙博士學歷的遮羞布」，「直球與LSE對決。我們就等LSE如何接球？」

林環牆表示，自己本來想低調進行，但因為該網站完全是透明公開，因此還是決定分享最新進度，並指出若LSE不理會，接下來會往上申請LSE內部審核（Internal Review），再來則會向英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）告狀。

林環牆說，很多關心論文門的朋友都很心急，紛紛提出好建議，不過他也指出目前的證據已足以讓LSE與倫敦大學啞口無言，因此現在可說是要求LSE官網撤下2019年10月8日為蔡英文背書的最佳時機。

林環牆發出的正式函內容指出，LSE與倫敦大學都無蔡英文的博士口試等相關紀錄，更強調LSE與倫敦大學的其中兩則官方回覆互相打臉自己的說法，因此提出正式的FOIA請求，希望LSE出於誠信與道德正義，立即揭露蔡英文學術造假，並將不誠實的聲明下架。