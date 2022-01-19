休旅車暗夜拒檢撞警察，新莊1警遭拖行百公尺（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新莊警分局2名警員今19日凌晨1時許，在中港一街盤查BMW休旅車時，駕駛假意接受盤查，卻突猛踩油門、衝撞警察後逃逸，過程中，28歲葉姓警員慘遭車拖行近百公尺倒地，警方於1公里外中信街發現該車輛，嫌犯已逃逸無蹤，警方表示已鎖定嫌犯追緝中。

據了解，今19日凌晨1時30分許，新北市新莊警分局新莊派出所28歲葉姓、23歲陳姓警員於新莊區中港一街前，發現一輛黑色BMW休旅車違停，2警上前盤查駕駛，未料，駕駛假意配合盤查，趁隙往前衝撞。

葉姓警員遭車拖行百公尺後才脫困，另名陳姓警完見狀旋即對空鳴開2槍制止仍被駕駛駕車逃逸，事後警方趕抵通知救護車到場，經檢視，葉警員左小腿脛骨擦挫傷、左上半身擦挫傷、右手掌擦挫傷，緊急送醫急救沒有生命危險。

新莊警方表示，警方調閱監視器畫面追緝，於1公里外的中信街上發現該輛休旅車，駕駛已逃逸無蹤，搜查車內尚無發現違禁用品，目前已成立專案小組掌握嫌犯身分，並通知車主到案說明，後續將擴大調閱周邊監視器，全力追緝。