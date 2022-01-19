美國之音引述路透報導，作為嚴查中國科技公司與美國公司交易努力的一部分，拜登政府正在審查中國電商巨頭阿里巴巴的雲端服務（簡稱阿里雲），以便確定其是否對美國國家安全構成風險。路透引述3位知情人士的話報導說，審查的重點是看阿里雲如何存儲美國客戶的數據，包括個人資料和智慧財產權，以及中國政府是否得以掌控這些訊息。其中一位知情人士表示，中國政府能否阻止美國用戶獲取他們存儲在阿里雲上的資料也是一個關切。

美國的監管機構最終可以選擇強迫阿里巴巴採取措施，降低其雲端服務構成的風險，也可以禁止境內外的美國人使用阿里巴巴提供的雲端服務。

路透引述3位知情者中的一位、以及一位前川普政府官員的話說，在美國前總統川普主政期間，當時的美國商務部曾對阿里巴巴的雲端服務有關切；但是拜登總統去年1月入主白宮後，新的美國政府啟動了自己的正式審查。

全球知名訊息技術研究與諮詢公司《顧能公司》（Gartner Inc.）的數據顯示，阿里雲在美國的業務規模不大，年收入不到5000萬美元。但是一旦美國監管部門最終決定阻止美國公司與阿里雲之間的業務往來，這不僅重創阿里巴巴最具前景的業務，也將傷害阿里巴巴整體的公司形象。

根據路透的報導，美國商務部一位發言人表示，該部對「是否存在生意審核」不作評論。而中國駐美大使館對置評要求未作回應。

阿里巴巴也沒有對置評要求作出回應，但是它卻在最新的年報中提及美國業務在這方面的關切。

阿里巴巴在最新年報中表示，與阿里巴巴簽約的美國公司「有可能被禁止繼續與我們做生意，包括履行涉及我們雲端服務協議中的義務」。

目前主導對阿里雲業務審查的是美國商務部中的一個小辦公室，名稱為「情報與安全辦公室」。該辦公室由川普政府設立，擁有相當大的權力用於禁止或限制美國公司與像中國、俄羅斯、古巴、伊朗、北韓和委內瑞拉等「外國敵對」國家的網路、電信和技術公司的業務往來。

一位消息人士表示，該辦公室特別關注中國雲端服務的提供者，因為擔心潛在的數據被竊和北京干擾用戶獲取資料。

川普政府2020年8月曾經就包括阿里巴巴在內的中國雲端服務提供者發出警告稱，「要防止美國公民最敏感的個人資料以及我們商界最有價值的知識產權在我們外國敵手可以進入的雲端系統中存儲或處理」。

雲端伺服器常常也會被視為駭客發動網路攻擊的地方，因為在這裡可以隱藏網攻的源頭，而且還可以進入大量的客戶網絡系統。

路透的報導指出，雖然很少看到中國政府強迫技術公司交出敏感客戶數據的公開報導，針對中國駭客的起訴書則指控他們利用雲端伺服器竊取私人的資料。

報導舉例，與中國國安部有關聯的駭客曾經侵入慧與科技公司（HPE）的雲端計算伺服器，並以此為跳板攻擊客戶，竊取公司和政府機密。美國檢察官認為，中方駭客此舉旨在提升中國的經濟利益。

根據科納仕（Canalys）諮詢公司統計，阿里巴巴是世界上第4大雲端服務提供者，擁有400萬客戶，而且公司把其雲端服務稱為「增長的第2支柱」。去年阿里雲收入增長50％，達到92億美元，儘管這只佔整個公司收入的8％。阿里雲還與包括福特汽車公司、IBM的紅帽公司以及慧與科技公司（HPE）在內的美國大公司擴大了業務關係。

在美中科技緊張關係升級之前，阿里巴巴曾經對美國的雲端業務展示很大的雄心。2015年，阿里巴巴在矽谷設立首個美國雲計算中心，這也是該公司在中國境外設立的第一個雲計算中心。其目的就是要與亞馬遜、微軟和谷歌直接進行競爭。阿里巴巴其後還在矽谷和維吉尼亞州設立了數據中心。

一位消息人士向路透表示，隨著美中關係的惡化，阿里巴巴在川普總統主政期間就已經收縮了在美國的運作。

路透的報導指出，拜登總統與川普總統一樣，對中國公司採取的限制措施也越來越嚴厲。上個月，美國政府對幾十家中國公司下達投資和出口禁令，其中就包括中國最大的無人機製造商大疆公司。美國政府指責這些公司參與了對新疆維吾爾族人的迫害或與中國軍方關係密切。