以歌手身分出道的女星藍心湄，出道30多年來成了能唱、能跳、能演、能主持的全方位藝人，被封為「百變女王」、「台灣瑪丹娜」，她還被暱稱為「藍教主」，在圈內人緣極佳，而藍心湄多年來始終維持亮麗外型，帶領著時下女性流行風潮，一點都看不出真實年齡，而她最近吐露，其實有些年紀，有個很棒的好處。

身為圈內大姊大，藍心湄不但人脈極廣，在圈內還收了很多義子女，也因此沒有結婚的她，私下生活有閨密、後輩們陪伴，經常是熱熱鬧鬧，一點都不孤單，而她很享受生活，也從來不怕被說老，很喜歡自己每個時期的狀態，充滿自信的模樣讓人欣羨。

藍心湄經常透過社群分享生活點滴，繼分享豪宅全新裝潢完工的照片後，昨天(1/18)她分享了私下生活的心情，表示活到56歲這把年紀，最爽的除了玩手機、看電視、看漫畫外，還有「一口麵一直含在嘴裡都不吞下去⋯媽媽也不罵了」。

藍心湄詢問眾人：「各位呢？到了這個年紀最爽的事是～」，立刻釣出一票星友掏心掏肺分享，陶晶瑩說最爽是「窩在暖桌裡吃烏魚子」，陳美鳳覺得「泡湯、和朋友小酙很不錯」，「蘿絲媽媽」林心如覺得吃飯喝酒放空沒人管真爽，「Gigi」林如琦則說攤在沙發上一直玩手機很爽，最有趣的答案莫過何妤玟，她表示：「晚上能一覺到天亮，晚上不頻尿，我就覺得很爽了」，藍心湄秒問：「起來尿幾次算頻尿？」，逼得何妤玟吐實：「昨晚尿4次」，讓眾人又同情又覺得好笑。

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