藝人羅時豐經營YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正 YA》2021年成長驚人，不僅獲選2021年度Youtube年度熱門創作者，更是少數藝人轉型Youtuber相當成功的案例，訂閱數直逼60萬大關，也讓許多年輕人更認識這位資深藝人；最新一集中羅時豐團隊為酬謝去年整年度平台爆破性的成長，特別帶著特製的「巨大旺旺新年限定變包」背包，到烘爐地謝神，不料卻差點遭姪子惡整，背著重達將近七公斤的巨大旺旺背包，登上千階梯，感謝土地公過去一年的庇蔭。

帶著特製的「巨大旺旺新年限定變包」背包，到烘爐地謝神。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

與節目製作人抽到同支籤，讓團隊直呼超靈驗

為感謝過去一年土地公對團隊的庇佑，以及點閱人數的成長，製作團隊特別準備了特製的「巨大版旺旺仙貝過年限定變包」，希望讓神明感受到團隊滿滿的誠意，也順道求籤來祈求新的一年團隊能更加成長及拍攝順利，但在抽籤的同時卻發生令眾人嘖嘖稱奇的巧合，當羅時豐與節目製作人各自求籤同時，兩人竟然在極低的機率下抽到同一支籤，而籤詩也是代表好運的上籤，讓羅時豐及團隊直呼超靈驗，也預料新的一年頻道將會有更大的成長幅度。

祈福兼撩妹，新的一年感謝粉絲也送福氣給民眾

祈福的同時，團隊也順道在烘爐地做街訪，烘爐地越晚越熱鬧，不僅有正妹，還有如姐妹般的單身母女檔，訪問過程中羅時豐與拍攝團隊時不時到就撩妹，以及獨特的牛式幽默，讓許多受訪者被逗得花枝亂顫、呵呵大笑，受訪同時也送上團隊特製紅包袋及「旺旺仙貝新年限定變包版」大禮箱，與現場民眾分享新年好運氣。

受訪同時也送上團隊特製紅包袋及「旺旺仙貝新年限定變包版」大禮箱。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

影片分上下上映，內容笑料百出，預估再創觀看數新高

此次影片內容不僅笑料百出，更充滿溫馨及祝福，有趣的內容將分成上下兩集，於1月18日及1月25日分別各上架上下集於《羅時豐D.L 不務正 YA》Youtube頻道。