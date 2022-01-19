湖人昨天在主場擊敗強敵爵士，止住最近3連敗，目前以22勝22敗重回5成勝率，暫居西區第7，不過這場勝利並沒有讓湖人高層因此鬆懈，據知名媒體《The Athletic》阿米克(Sam Amick)透露，在上一場慘敗金塊37分後，湖人總教練佛格(Frank Vogel)差點被球隊解雇！

Sources: Frank Vogel's Lakers job is in serious jeopardy despite the Jazz win, at @TheAthletic (w/ @billoram)



A deeper look at the fluid situation here...https://t.co/32Jq4aveM6 — Sam Amick (@sam_amick) January 18, 2022

根據阿米克說法，湖人上週被金塊以37分差擊敗，差點讓佛格被解雇，而若球隊在對抗爵士比賽中又輸球，那這可能就是佛格本季執教湖人最後一場比賽，目前消息指出，現在還無法明確知道湖人在贏下爵士後，佛格有多大機率留任，高層正在對他進行「逐場評估」，所以他隨時都可能下課。

另外消息人士告訴媒體說，湖人顧問蘭比斯(Kurt Rambis)在球隊中有很大的影響力，即使他沒有總經理的頭銜或權力，但在賽季初就曾向教練團明確表示，若球隊戰績不佳的話，整個教練團都有被換掉的風險。2017年蘭比斯回湖人任職後，就深受老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)器重。

湖人本季引進韋斯布魯克(Russell Westbrook)，和陣中球星詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成新連線，並搭配安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight)、阿里查(Trevor Ariza)等老將，但戰績不如預期，讓外界頻繁出現換掉總教練佛格的聲音，而現在湖人真開啟警鈴了。