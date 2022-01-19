民進黨研擬開放日本福島核食進口，國民黨一度對外表示，若日本能保證食品安全，國民黨也不反對開放，引爆黨內炸鍋，黨主席朱立倫則強調會與全民站在一起。對此，國民黨前副主席郝龍斌表示，反核食公投當年獲得779萬民意支持，這是全民共識，相信至今反核食民意沒有改變，大家既然反對，更應該堅決反對核災食品進口。

郝龍斌上午接受廣播專訪提到，朱立倫事前並沒有詢問過他國民黨對日本福島核災食品開放的立場，但不反對核食進口絕不是國民黨的共識，若確定食品無害的前題下開放，也不是國民黨的共識，更不是全民的共識，國民黨的立場非常清楚，就是反對核災食品進口。

不過，民進黨開放日本福島核食似乎箭在弦上，郝龍斌強調，即使檔不住也要阻擋，因為這是台灣真正民意，國民黨作為在野黨，本身就要承擔很大壓力，應為所當為、言所當言，尤其在民進黨掌握所有資源下，要敢於對抗、作戰，以戰養戰，而不是任何事都逃避，否則最後被民眾唾棄。

被問到國民黨一度表示，若日本能保證食品安全，國民黨不反對開放，後來朱立倫強調，對於任何可能傷害國人健康一絲一毫，絕對百分百反對，這是否意味朱立倫轉彎改口，郝龍斌說，凝聚黨內共識是黨主席的重要職責，相信凝聚黨內共識後，朱立倫就會知道反對核食是全黨共識。

至於民進黨擬對日本福島核食正名成「福食」，郝龍斌直言，網友嘲諷，那美國對日本廣島、長崎投下原子彈，是否也是「福彈」，改變名稱不能改變民眾恐懼的事實，更不能改變核食傷害健康的事實，這是掩耳盜鈴；若改成幅射食品的「幅食」才可以。