在航空業警告新5G通訊的開通將危及飛安並導致大量航班取消後，美國行動電信巨頭AT&T和Verizon周二迫於各界壓力，宣布將延後在美國部分機場周邊塔樓部署5G通訊服務的計畫。

AT&T和Verizon未說明會延後多少個機場周邊的5G通訊部署，以及這次會延後多久時間。

在電信公司發布聲明前幾個小時，拜登政府表示正在與電信業者、政府機關和航空公司就該爭端進行協商。此前包括眾議院交通委員會主席Peter DeFazio與該委員會航空小組負責人Rick Larsen等美國主要國會議員，亦出面呼籲AT&T和Verizon暫緩部分地區的5G通訊部署。

美航、達美、聯航、西南、UPS航空、Atlas Air、捷藍航空和聯邦快遞等美國主要客運與貨運民航業者執行長周一在呈交給美國政府的聯署信中警告，AT&T和Verizon在周三部署新的5G通訊服務時，恐將引發「災難性」的飛航危機。這些航空業高層警告新的C頻段5G通訊服務可能導致大量的廣體飛機被迫停飛、絕大多數的載客服務都將停擺，使數以萬計的美國人滯留海外。

美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，新的5G通訊服務可能干擾高度計等敏感的飛機儀器，並可能影響低能見度的飛行操作，這意味著一天之內可能就有超過1100個航班遭到取消、改道或延誤，10萬名乘客受到影響。

這些航空公司在信中要求5G網路的部署必須距離機場和港口至少2英里（3.22公里），並強調採取行動的迫切性，否則「這個國家的商業活動將陷入停頓」。

AT&T和Verizon原本排定於1月19日周三推出5G通訊。儘管兩家公司宣布在某些機場跑道周邊啟用5G通訊的計畫延後，但包括阿聯酋航空、日本航空等國外航空公司仍然宣布，考量可能發生的信號干擾問題，他們將取消部分美國航班。此前波音已通知日航，美國手機的5G信號可能干擾波音777型飛機的無線電波高度計。