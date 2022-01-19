新黨因向監察院申報2018年收受「和安行」公司政治獻金40萬元，監察院查核後，發現「和安行」負責人甄美芳當時具有香港居民身分，依《政治獻金法》規定政黨不得收受，向台北地檢署告發新黨榮譽主席郁慕明、陳姓女出納2人違反《政治獻金法》，檢方因陳女認罪，郁慕明不否認收受獻金事實，接受緩起訴條件，且繳回40萬元獻金，19日給予郁、陳2人緩起訴處分，期間1年，命2人各須支付公庫5萬、3萬元。

據了解，北市「和安行」公司成立多年，公司是跟國民政府遷台來台設立，負責人甄美芳的母親曾是公司董事，早已取得台灣籍，女兒甄女與部分家人具有香港居民身分，但甄女在本案後，已於去年3月取得台灣籍。

據調查，「和安行」公司2018年間匯款40萬元至新黨的政治獻金專戶，新黨依《政治獻金法》申報，監察院查核發現，當時「和安行」負責人甄美芳具有香港居民身分，政黨依法不得收受，認為新黨違反《政治獻金法》，去年8月將資料移送北檢，向北檢告發告發新黨榮譽主席郁慕明、陳姓女出納2人違反《政治獻金法》。

檢察官傳喚新黨出納陳女調查，陳女認罪，郁慕明則因疫情關係，人在大陸的他具狀向檢察官表示，他承認新黨有收受「和安行」公司政治獻金行為，亦接受檢察官開出的緩起訴處分條件，加上新黨事後已繳回40萬元，檢察官決定給予陳、郁2人緩起訴1年，命郁、陳各支付公庫5萬、3萬元處分金。