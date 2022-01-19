大學入學考試中心舉辦的學科能力測驗將於21日至23日登場，明天下午2時至4時開放考生查看考場，開放時間結束時將準時關閉，請考生務必把握時間。另因應防疫作業，進入考區查看考場時均須配合量測體溫、全程佩戴口罩，且不得進入試場，僅能於試場外查看座位安排，各考區在考試當天早上7時30分開始量測體溫，請儘量提早出門。

新北巿今年有1萬6793名考生報考，境內設有新北一考區5個考場（新北高工、國立華僑高中、板橋高中、新莊國中及新莊高中）、新北二考區4個考場（新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中），以及台北四考區1個考場（新店高中）共10個考場，有540個試場（含防疫及預備試）。

新北市教育局表示，基於防疫考量，學測除特殊需求需申請陪考服務外，禁止家長、親友陪考，進入考區及試場須佩戴口罩，休息以在原試場原座位為原則，中午用餐使用用餐隔板。相關防疫措施與作業說明，請考生務必至大考中心網站（https：／／www.ceec.edu.tw）查覽，並遵守各項防疫規範，以維護考生權益及健康。

教育局提醒考生，請預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達考場。各考區在考試當天早上7時30分開始量測體溫，請儘量提早出門，以避開入場時的人群聚集。考試當日考生應攜帶有效證件正本、應試物品及入場識別證入場應試，有效證件正本如國民身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、護照或居留證等供查驗身分。

建議可至大考中心網站下載或列印「應考資訊」應試，以利查找試場。大考中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站了解，或撥打電話（02）2364-3677進行語音查詢。而巿立新莊高中與巿立新莊國中名稱相似，也請注意勿跑錯考場。