愈抓喝愈大！近來各地連續發生酒駕撞死人事故，引起社會對酒駕者嚴懲的呼聲高漲。全國各縣市警察局也全力執法防堵，但似乎仍無法遏阻酒駕歪風。

彰化縣警察局統計，從今年1月1日起累計至1/16共取締酒駕違規203件，其中移送法辦有149件、拒絕酒測12件，較去年同期還激增52件，尤其是元旦三天連假，就查獲62件，顯示警方的強勢動作，仍無法遏止酒駕投機者的違法行為。

彰化縣察局為了遏止酒駕歪風，宣示自今(31)日起至農曆春節前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」。（中時資料庫）

彰化縣警局強調，對於嚴懲酒駕，警政與司法機關多管齊下，警方加強執法，法務部「從速從重」追訴，考量對公安危害重大，將以「難收矯正之效或難以維持法秩序者」為由，不准易科罰金。

從今年元旦起，為遏止酒駕歪風，彰化縣警察局規劃酒駕大執法，先在元旦連假3天執行高強度酒測勤務，針對「酒後上路駕駛人」執法毫不手軟，3天下來總計開出62件酒駕違規罰單，包含舉發汽車20件、機車29件、慢車13件，其中移送法辦計有51件，顯示民眾仍存僥倖心態，不顧其他用路人的安全。

彰化縣察局為了遏止酒駕歪風，宣示自今(31)日起至農曆春節前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」。（中時資料庫）

彰化警察局交通隊表示，酒駕大執法除了選定飲酒場所及易發生酒駕肇事路段同步編排酒測路檢勤務外，也由各警察分局、交通隊等運用各項勤務強化違規攔查，全面性防制酒後駕車，另外對於騎乘電動自行車之「慢車」酒駕，酒測值超過0.25 mg/L，則比照機車以動力交通工具依公共危險罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局局長吳坤旭再次強調，酒後開車上路，已是嚴重危害道路交通安全，並呼籲駕駛人切勿抱持僥倖心態，警方將持續加強取締酒駕執法強度及密度，貫徹「酒駕零容忍」的決心。