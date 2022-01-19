53歲香港女星翁虹當年頂著亞洲小姐選美冠軍的光環出道，早年以電影《狗蛋大兵》、《報告班長4拂曉出擊》等廣為台灣觀眾熟知。昨（18日）是翁虹結婚15年的紀念日，她分享一系列精修照，老公劉冠廷、女兒劉蒔（Crystal）全入鏡，其中14歲女兒遺傳到媽媽的美貌，全身上下都很有星味。

翁虹18日在微博有感而發地寫道：「15年前的今天我們結婚了！4個月的交往你就認定我是你的另一半！」回想起跟劉冠廷結為夫妻之前，曾有一段2年的短暫婚姻，翁虹感性地表示：「在我迷茫失落逃避，猶豫不決的時候是你拯救了我對愛情的失望對婚姻的恐懼，你重新讓我解讀了婚姻的意義！你讓我成為一個更好更優秀的自己！」也謝謝丈夫對自己演藝事業的幫助和包容，讚美另一半有著開闊胸襟和大器格局，讓她感到幸運又幸福，「希望未來我們還有好多個15年一直努力的走下去～感恩相遇相知、相愛相惜、相伴一生～讓我們一起美美的，希望我設計的水晶花蛋糕你會喜歡，15年水晶婚快樂。」

照片中，翁虹化著精緻妝容，將黑髮吹成水波紋捲，戴上夢幻的頭紗，不過沒選擇搭配裙擺長長的禮服，反而挑戰俐落的純白西裝，意外穿出專屬女人的帥氣風格，讓人眼睛一亮。

翁虹和老公結婚15年。（圖／微博@翁虹）

值得注意的是，14歲女兒劉蒔長得亭亭玉立，擁有漂亮的雙眼皮、高挺鼻子和瓜子臉，笑起來露出一排潔白貝齒，甜美的氣質完全不輸翁虹年輕時，被網友留言稱讚：「女兒真漂亮」。