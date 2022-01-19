南韓2015年所播出的電視劇《請回答1988》，因劇情貼近生活勾起不少人的回憶而在當時掀起話題，也一舉捧紅了劇中演員，其中在戲裡飾演惠利弟弟的男演員崔盛元，便因呆萌傻樣受到眾人喜愛。不料，他卻在拍戲途中發現自己罹患急性白血病，曾治療後受到控制，沒想到又再度復發，讓他只能暫離演藝圈專心養病，如今現況曝光吸引大批網友熱議。

崔盛元自從2016年發現自己罹患急性白血病後，便積極配合醫院治療，雖然他曾一度傳出成功戰勝病魔，還曾復出參與《機智牢房生活》、《我的ID是江南美人》等戲劇演出，沒想到卻在2020年病情又再度爆發，他身邊的友人還發文向網友求救「急需輸血」，最後在眾人的協助下才保住性命，最後他只好暫時放下演藝工作專心接受醫院的治療。而經過2年的努力，崔盛元昨（18）日也接受媒體採訪透露了近況。

崔盛元表示，他在這2年治療的過程中，經常感到沮喪，除了擔心自己再也沒有明天、看不隔日的太陽升起外，甚至認為身為演員的自己，可能再不會有演出的機會了，不過他還是會打起精神鼓勵自己樂觀面對，並希望能給粉絲們帶來正面力量。

如今他終於成功治癒，即將在3月份重返演藝圈，並在朴海鎮主演的愛情喜劇《現在開始是Showtime》中客串演出。粉絲們得知後也紛紛替他加油打氣，希望他努力的同時不忘照顧好身體。