致力髮膚永續美麗，AROMASE艾瑪絲洗髮精瓶身，以百分百回收寶特瓶塑膠製成，朝向實踐改善美妝產業對環境的影響。（艾瑪絲提供）

草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲，致力永續美麗，洗髮精瓶身使用再生塑膠製成，實現生生不息的永續循環經濟。（艾瑪絲提供）

AROMASE艾瑪絲加入B型企業B Beauty美妝聯盟。（艾瑪絲提供）

從頭煥然一新過好年，艾瑪絲推出獨家限量繪製虎年春聯組，即日起於官網下單不限金額即可獲得3入一組，再享開運好禮刮刮樂，隨刮隨中通通有獎，虎虎生風過好年，數量有限送完為止。（艾瑪絲提供）

草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲加入國際B 型企業美妝聯盟 (B Corp Beauty Coalition)，橫跨8個國家和三大洲，成為台灣加入的國際企業中，唯一專注頭皮養護的髮品企業，承諾透過原料來源、永續包裝、綠色物流等三大面向，致力減少美妝產業的碳足跡，創造公平、可再生、零碳的新未來。

B型企業B Beauty美妝聯盟由全球26家美妝品牌的B型企業所組成，AROMASE艾瑪絲攜手與國際知名美妝保養品牌，包括Davines、The Body Shop共同加入名列初始成員，朝向實踐改善美妝產業對環境的影響。

土壤與大自然的永續環境，與肌膚頭皮健康同等重要，AROMASE艾瑪絲從自身做起，不僅產品使用安心的原物料，內料高達95％以上可於自然環境分解；外包裝更提升至17項洗髮精瓶身使用再生塑膠製成，光是去年就有超過25萬瓶使用回收塑料，為地球減少20540公斤碳排放量，成功降低90.65％的碳足跡，相當於種植1417棵20年生樹木，更將1000mL洗髮精瓶身使用rPET 百分百回收寶特瓶塑膠製成，達成生生不息的永續循環經濟。

在綠色物流方面，全面將緩衝氣泡袋更換為再生塑膠循環包材，並與PackAge＋配客嘉合作循環配送箱，取代一次性網購包材，透過流物配送箱的重覆使用，以網購循環的永續包裝，成功讓消費與永續循環並存，去年5月推出至今，已有近400位消費者響應此循環物流方案，艾瑪絲成功發揮企業社會責任影響力，一起對地球更好。

不僅於此，原定承諾於2025年達成10％綠電使用，更提前於2021年達標，首創於商辦大樓安裝設置電表監控系統，進行綠電能源使用的檢視和改善，並透過用電分析達成節電與再生能源使用，為地球減少近1193公斤二氧化碳排放量，相當於種植82棵二十年生大樹，以具體綠色行動為地球永續盡心力，期望帶動美妝界響應綠能永續。

在環境永續方面，堅信健康髮絲來自於頭皮環境的淨化，如同茂盛森林及永續生態需有健康土壤的養護，艾瑪絲以Now or Never即刻去做的綠色行動力，由創辦人陳俊偉帶領員工團隊進行林地認養，親自種下300棵台灣原生樹種，協助森林水土復育及樹木養護，成功號召32家企業、合作供應商夥伴及KOL名人響應，跨界號召包括B型企業協會、永續綠能、化妝品、網購循環包材、C2C搖籃到搖籃、醫療院所等產業響應參與，至今所發起落實的綠色淨化行動，已為地球移除超過338公斤的垃圾。

AROMASE艾瑪絲的永續淨化之路不停歇，未來將持續創造對消費者、環境、社區共好的永續產品，並積極落實綠色永續行動，共創地球永續的健康。艾瑪絲不僅專注頭皮養護，將守護健康的精神延伸至環境永續行動，更是台灣入選B型企業中「唯一專注頭皮養護的髮品企業」，透過公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等面向，發揮企業社會責任影響力，持續承諾「成為對世界最好的企業」。