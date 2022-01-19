高雄市仁武警分局鄭姓警員疑似包庇遊戲餐廳賭博，橋頭地檢署18日搜索仁武分局，帶回鄭姓警員約談。檢方訊後，諭知鄭姓警員以30萬元新台幣交保。

橋頭地檢署在今年1月初偵辦高雄市某遊戲餐廳涉嫌違法賭博案件，認為退休陳姓警員與業者等3人分涉貪汙治罪條例對於違背職務上之行為收受賄賂，且有違背職務行賄等罪嫌，均向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

案經橋頭地檢署檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶等人，與法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市警察局督察室，及仁武分局組成專案小組循線偵辦後發現仁武分局鄭姓警員與業者過從甚密，疑有包庇賭博之情事，於18日搜索仁武分局，並傳喚到案說明。

專案小組調查發現，鄭姓警員在任職仁武派出所期間，涉嫌於2020年5 月至 9 月，明知某遊戲餐廳有賭博情事，可以將籌碼換成金錢，竟然因為與業者熟識，而包庇不為舉發，疑有包庇賭博之情事。

此案經檢察官鄭子薇漏夜偵訊後，認為鄭姓警員涉犯刑法包庇賭博罪等罪嫌重大，諭知以30萬元交保。