不少人會選擇在新北市買房，卻難以選擇永和與板橋哪個好，一名網友分析，無論是交通還是重劃區數量都是板橋贏過永和，不過有永和人反擊，就算永和很多地方輸板橋，但「地理位置」真的很吸引人，不少網友也點頭，「板橋什麼都贏永和，但就是地點輸」。

一名網友在PTT買房板分析板橋和永和的優劣勢，表示板橋不僅有台鐵、高鐵、客運等多鐵共構，捷運、高速公路、快速道路的數量也勝過永和，加上新板特區、江翠北、浮洲重劃區慢慢發展起來，還有市政府坐鎮，各項比較下來，永和僅人口密度、離台北市近這2點勝過板橋。

對此，一名永和人發文反擊，雖然永和多處比不上板橋，但「地理位置」很有吸引力，像他在台北市工作，騎車15分鐘就可以到公司，但從板橋到公司至少要半個小時，遇到塞車還得花更多的時間；不過他提到，住永和最難以忍受的缺點，就是道路狹窄。

不少網友留言回應，「板橋什麼都贏永和，但就是地點輸」、「永和的地理位置真的無可取代」、「板橋站光交通就令人崩潰，上下班一堆汽車和客運，搭捷運又遠又久又多人」。

也有網友表示，儘管永和地理位置方便，還是會選擇在板橋買房，「不過要我選的話，板橋還是比永和方便，而且永和太擠了」、「我以前在永和租屋6年，主要也是因進北市工作方便，但買房還是選了板橋」。