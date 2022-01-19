美股大跌，道瓊工業指數重挫543.34點，費城半導體指數大跌4.44%，台積電ADR重挫4.86%，台積電(2330)今日跳空開低，跌10元，最重跌11元至651元，之後跌點收斂至跌2元至660元，也使得台股由大跌逾百點收斂至百點之內。

美國高盛集團（Goldman Sachs）財報不如預期，拖累金融類股，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將加速升息，遏止通膨飆高，美債殖利率攀升，美國科技股湧現賣壓，科技股那斯達克指數重挫386.85點或2.60%，費城半導體指數大跌173.37點或4.44%，收3727.24點。

台積電ADR周二重挫4.86%，台積電周三股價跳空開低，開盤重跌10元，最多重跌11元，但盤中低檔買盤承接，跌點收斂到跌5元之內。

台積電自本周一盤中高點688元下滑，距今最低651元，回檔達37元，吸引買盤湧入，台積電盤中股價跌幅收斂，一度回升至660元，下跌2元，市值也回升至17兆元之上。

台積電周二股價收低至662元，外資反手賣超1萬3959張，終止先前連五天的買超態勢。

台積公司上周四下午舉行法說會，公布營運展望樂觀，今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率將達53%以上，高於法人預期，外資至本周一止，連續5個交易日共買超台積電9萬6015張，推升台積電股價上漲，周一正式創下新高，盤中最高688元，收盤683元，分創盤中以及收盤價新高。