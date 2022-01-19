昇達科(3491)先前股價因為去年12月營收不如預期，股價歷經一波修正，今股價早盤衝高，站回200元大關、最高達202.5元，其後又陷入震盪，啟動200元攻防，昇達科看好本月營收將相較去年12月回穩成長，今年在三大低軌衛星客戶助攻下，相關營收貢獻成長將逾10倍之多，惟有專家點出，觀察SpaceX的「星鏈」(Starlink)項目，用戶成長速度似乎出現放緩，該趨勢也可持續關注。

馬斯克所創立的SpaceX的「星鏈」(Starlink)衛星項目為全球領先營運的低軌衛星之一，今年1月初公布的數據顯示，Starlink衛星項目的互聯網服務在全球25個國家有超過14.5萬用戶，相較去年11月公布的約14萬用戶，持續增長中。

昇達科今年看到低軌衛星將成為營運成長重要動能，其手握三大客戶，除SpaceX外，還有Oneweb和Amazon，今年預計低軌衛星業務在三大客戶加持下，相關營收貢獻可望從去年的4000萬元翻逾10倍，且低軌衛星產品享高毛利率優勢，也將明顯拉抬毛利率表現，加上4G、5G網路回傳建置持續成長，法人就看好，昇達科今年每股獲利坐穩7元，並且朝向8元靠攏。

惟專家分析認為，「星鏈」(Starlink)項目在過去2個月中，增加約5000用戶，相較SpaceX自2020年10月開始服務以來，每月大約增加1.1萬個用戶，似乎有緩跡象。

昇達科去年12月營收表現不如預期，月減少13.41%，相較先前預計的去年第四季逐月成長有差距，主要是因為客戶華為年底不想增加太多庫存，故拉貨減少，加上子公司正通2021年12月的營收也減少1100萬元。昇達科認為，1月在出貨可望恢復正常，表現應會優於2021年12月。

除昇達科外，還有台揚(2314)、啟碁(6285)等，也均為低軌衛星概念股，預計在今年也會有發揮空間。