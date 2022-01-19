愛立信(Ericsson)又對蘋果提起另一個專利侵權訴訟，為兩家公司有關5G無線專利的專利使用費上的連串紛爭，最新的一起訴訟案。

由於雙方對於2015年首次簽訂的電信專利7年授權合約的續簽談判失敗，兩家公司近期在美國互相控告。

愛立信在去年10月提出控告，稱蘋果試圖不適當地刪減授權金；蘋果則隨後在12月提出控告，指愛立信使用「強勢的手段」來更新專利。

蘋果發言人周二指出，愛立信在更新我們的專利授權協定時，拒絕談判出公平的條款，而且一直在向全球各地的蘋果發出過高的授權費。蘋果要求法院協助訂出一個公平的價格。

愛立信對每支5G手機收取約2.5美元至5美元的專利使用費，每節省1美元都可能為蘋果帶來鉅額利潤。

愛立信發言人則指出，先前的合約已經過期，雙方一直無法就新授權的條款和範圍達成一致性協議，蘋果現在正在沒有許可的情形下使用愛立信的技術。

愛立信在去年與三星達成專利和解，當時也影響到三星隨後的季度獲利表現。

愛立信每年的研發投資約50億美元，擁有5.7萬項專利，授權金占去營業利益的約三分之一。