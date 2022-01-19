永續已成為企業經營的重要策略與目標，星展銀行（台灣）針對企業客戶推出「新台幣綠色定期存款」，也是國內首家將新台幣存款結合永續議題的銀行。該存款將提供作為星展綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，讓企業透過存款也能參與永續，對環境產生正面影響與長期效益，與星展一同發揮更大影響力。

星展銀行（台灣）「新台幣綠色定期存款」起始存放金額新台幣一千五百萬元，須為三個月或以上天期之定期存款，參加的對象為星展之企業暨機構客戶，並希望將永續納入其企業整體業務發展，同時傾向將盈餘資金投資於可穩定獲益的定期存款，而非有價證券（如綠色債券）的企業。

「負責任的銀行」是星展集團的永續三大主軸之一，以金融專業服務協助企業推動永續。星展銀行（台灣）所推出的「新台幣綠色定期存款」讓企業客戶可將盈餘資金短期存放於星展綠色定期存款專案中，除了可以享有綠色定期存款利率外，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視。對於尚未決定是否投入綠能開發的企業，也能藉由綠色存款，為環境及社會永續發展盡一份心力，也為永續發展持續增添資金動能。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀指出，星展掌握全球金融趨勢及關注永續發展，此次推出的綠色定期存款，將為台灣永續金融注入新動能。由於實現永續的過程需要大量資金投入，藉由企業資金投入綠色存款後，將用於綠色貸款及永續連結貸款項目，客戶也能以便捷的方式投入永續。