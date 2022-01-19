【LIVE直播】桃園疫情燒不停！新北全力備戰 侯友宜最新說明

資深媒體人趙少康昨擔任「國會青年體驗營」講師，被學員提問「2024年誰最適合代表國民黨參選總統」，趙回應「答案當然是我」，新北市長侯友宜19日被問到此事時表示「加油、很好」。

國民黨舉辦的「國會青年體驗營」17日開幕，趙少康受邀當講師，對於學員提問「2024年誰最適合代表國民黨參選總統？」趙直言「答案當然是我」。

趙少康18日在臉書提到，第四屆國會青年體驗營出席的36位學員都是18到30歲的大專院校在學生，他在場時除了鼓勵青年世代積極關心、參與政治，更提醒年輕人，基於各自理念而參政，千萬不要忘記初衷。至於現場有學員提問「2024年誰最適合代表國民黨參選總統？」趙回應，「當然是我，包括學識、能力、操守、遠見、格局」。

趙少康進一步說，能代表台灣人爭取台灣的最大利益，他的從政記錄一向為國為民也禁得起檢驗，邁向2024會依照國民黨內的提名程序推進，希望可以有公平的程序決定候選人，而如果有比他合適的人選，也會大力支持，成功不必在我、從政沒有私心，是他一貫的態度和立場。