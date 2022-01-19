賴清德(資料照片)

我國友邦宏都拉斯新任總統卡絲楚就職典禮27日舉行，蔡英文總統今天特派賴清德副總統擔任特使前往，預計1月25日啟程，30日返回國門，因值防疫期間，賴清德返台後，將回台南寓所進行14天的隔離，及後續7天自主健康管理，隨團團員也比照相關防疫規定辦理。

【LIVE直播】蔡英文指派當特使 賴清德將出訪宏都拉斯記者會

總統府發言人張惇涵今天召開記者會說明此次出訪行程，這次特使團成員除賴清德外，包括總統府李俊俋副祕書長、外交部次長余大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人谷辣斯，因應防疫考量，衛福部桃園醫院的副院長陳厚全醫師也將隨團擔任防疫官，訪問團包括團員、隨員、維安人員等共計26個人。

特使團預計將在台灣時間1月25日起程，1月27日抵達宏都拉斯，1月30日返回國門，展開為期6天5夜的任務。

張惇涵表示，蔡英文總統期許賴副總統以及特使團完成三個任務：一是深化邦誼，我國與宏都拉斯建交已經超過80年，這幾年來宏國支持台灣在國際的參與，也一直是我國在中美洲重要友邦，蔡總統期許藉由這次的出訪深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

第二個深化合作，長年以來，我國跟宏都拉斯在經貿、公衛、教育、社福基礎建設、婦女賦權以及農漁業等多項領域，都會有很密切的合作關係，尤其是中美洲，近年來是具有發展潛力跟充滿機會的市場，總統期許透過這次的出訪，深化彼此的合作關係、互惠互助，增進兩國的福祉。

第三是深化民主台灣的國際參與，這次特使團也是代表台灣走向世界，蔡總統不只期待未來兩國在國際上能夠繼續相互扶持，共同促進發展，也期待我國與宏都拉斯等理念相近國家持續攜手努力，對各項全球議題作出重要貢獻，台灣要向國際社會展現民主台灣是有能力，而且負責任感的合作夥伴。

除此之外，有鑑於目前全球疫情仍然嚴峻， 這次特使團也在中央流行疫情指揮中心研商之後，採取相關的防疫準備，配合各國當地的防疫措施之外，配戴口罩、保持社交距離，落實清潔消毒的工作。

張惇涵指出，這次訪問團也將落實防疫的三個原則：第一個原則是去回程搭乘專機、接送乘坐專車、住宿安排專屬樓層，不與其他房客混居外，在用餐部分，也會安排專屬的餐廳或是包廂來用餐，或者在下塌的旅館房間用餐，這次特使團，也有安排專業的防疫官隨團。

第二是篩檢，在啟程、離開宏都拉斯以及回國前分別會進行PCR的檢測，出訪期間全體團員每日量測體溫，並進行快篩返國，抵達桃園機場時，直接在機場進行相關檢測。

第三個原則是依照目前指揮中心防疫相關事宜，並且依照維安的相關考量，經過跟指揮中心討論研商之後，若PCR檢測皆為正常，賴副總統隨即搭乘維安單位所準備的座車返回台南的寓所，進行14天的隔離，以及後續的7天自主健康管理，隨團團員以及隨員也比照相關的防疫規定來辦理。

張惇涵表示，我們期許特使團能夠順利達成蔡總統交付的三個任務，讓中華民國台灣與宏都拉斯兩國邦誼和合作持續深化，持續讓民主台灣深化國際參與。