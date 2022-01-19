國民黨力擋《地制法》闖關 突襲占領主席台

立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨立法院黨團今一早湧入會場占領主席台，國民黨立委林為洲表示，過去五都沒有一個是無升格計畫書、由上而下的升格，現在沒有內政部、行政院修法版本，只修一個字就要強渡關山，國民黨不會讓這樣的「帝制法」出委員會。國民黨團揚言，將會排班堅守在委員會4天4夜，力擋《地方制度法》修正草案送出委員會。

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法，開會時間到時，民進黨團總召柯建銘至會場表達不滿與抗議。（王英豪攝）

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法，開會時間到時，民進黨團總召柯建銘至會場表達不滿與抗議。（王英豪攝）

民進黨積極推動大新竹合併升格，為促成此事，內政委員會民進黨籍召委吳琪銘排定今、明審查民進黨立委柯建銘等人所提的地制法第4條條文修正草案，以及國民黨立委費鴻泰等人所提的地制法第7條之一修正草案。

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

不過，國民黨今早突襲占領主席台，面對國民黨團質疑，《地方制度法》修正草案沒有內政部及行政院版本，民進黨團總召柯建銘9時許走入會場時強調，針對酒駕加重刑責的「刑法」修正案，也沒有行政院版本，基於國會自主，各黨都可以提相關版本，盼國民黨不要為此綁架總預算。

國民黨團總召費鴻泰則反駁，那麼重大爭議法案，怎麼可以沒有行政院版本，請柯建銘不要綁架立法院，如果民進黨團敢硬幹，我們就試試看。藍綠經過溝通無法達成共識，柯建銘與民進黨立委隨即離去，並揚言隨時會突襲。

國民黨團書記長陳玉珍表示，柯建銘受訪竟稱修法是為了消滅地方黑金勢力，難道柯建銘把人民用選票選出的議員、鄉鎮市長、代表都當成黑金勢力嗎？這是甚麼帝王心態。

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

陳玉珍說，民進黨團先前欲將《地方制度法》修正草案直接逕付二讀，要不是在野強力監督阻擋，新竹市長林智堅也不會宣布不參選大新竹市長，因此，為了正確的事情，國民黨團將會堅守四天四夜，若因而影響到總預算案協商，民進黨團就是破壞總預算協商的元凶。