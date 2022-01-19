新北市農業局在新北市10個考場考生休息區，免費提供「鐵定包中」的包種茶包。（新北市農業局提供）

大學學科能力測驗21日至23日登場，為替考生祈福，新北市農業局在新北市10個考場考生休息區，免費提供「鐵定包中」的包種茶包，祝福所有考生「包中」理想中的學校，金榜題名。

農業局表示，坪林「包種」茶在新北市10連霸全國製茶技術競賽冠軍加持下，邀各考生考前來喝杯冠軍茶，幫助考生在寒冷的天氣暖和身心之外，也有助於安心凝神，同時取「包種」其音意，期望考生「包中」理想的好學校。

農業局於新北市10個考場（新店高中、華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中）考生休息區提供免費包種茶包，將服務約1萬6千多名考生，為考生加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。

坪林區農會理事長陳文慶表示，新北市為包種茶的發源地，屬半發酵茶，特別重視其香氣，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期茶葉為了保存香氣，以兩層毛邊紙包裝，放入四兩茶葉，包成長方形的四方包，包裝最外層再印上茶名及商號販售，因此取名「包種茶」。現今因「包種」與「包中」，取其諧音對考試象徵表達祝福之意「包準考中」。

農業局長李玟表示，新北市於各產區辦理茶葉評鑑時，嚴格實施「茶清方案」，並進行農藥抽檢管理，替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。本次考場所準備的茶包，皆保證在地生產，品質安全兼具，考生可在考生休息區免費索取包種茶包，喝茶增添「包中」好運。

若民眾想購買新北好茶產品，可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」品牌是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會（02）2665-7227。