恐怖Omicron入侵台灣社區，短短兩周釀百例本土確診，北市聯醫中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇認為，感染Omicron重症機率不高，但大家會這麼害怕擴散，就是因為「底子」還不夠，但其實如果第三劑疫苗覆蓋率能達到60％的話，病毒就囂張不起來了，甚至還可以在春節過後討論與病毒共存。

姜冠宇昨在臉書發文表示，當初規劃的春節專案「7＋7」是考慮到已達Delta所需要的兩劑疫苗覆蓋率，加上觀察國際疫情趨緩，才決定要慢慢打開國門，結果運氣不好的是，來勢洶洶的Omicron選在這時候敲門，而且還帶著打滿三劑才合格，且可廣泛傳染給兒童的特性，而這次會這麼擔心疫情擴散，都是因為「底子」練得不夠。

姜冠宇指出，第三劑疫苗覆蓋率達到60％以上的社區，可以準備與病毒共存的，以天氣來比喻，所謂的與病毒共存，就是廣泛施打疫苗後，大部分的人都有雨傘，可以保護自己與不能打疫苗的小孩；但若太少人打疫苗，導致病毒囂張起來，那整個狀況就變成像是狂風暴雨，在那個地區就算有撐雨傘也都沒有用了。

姜冠宇認為現在除了節縮自己的社交量能，減少外出與群聚，同時等待大家把第三劑給打完，就可以期待在春節後討論與病毒共存的事情。根據過去的資料顯示，美國第一劑與第二劑接種疫苗人口達一定規模以後，確診率與住院率明顯有被壓制住。

姜冠宇分享相關數據說，2022年12月至2021年6月，美國打過疫苗與未接種疫苗者比較，僅疫苗初步接種就挽救了約240,797人的生命（95%信賴區間，200,665-281,230），並避免了約1,133,617人住院（95%信賴區間，967,487-1,301,881），同時也避免被感染的病例數量預計將超過1400萬例。

姜冠宇也說，透過上述狀況可「臆測」看看，第三劑接種後對Omicron的反應，既然Omicron要打三劑才算合格，那也應該能矯正完整接種的曲線，零星案例進入社區化為零星感染，雖然可能還是會感染，但是病毒四處碰壁、無法囂張，就是我們要追求的與病毒共存的未來。