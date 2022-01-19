美股周二重挫，台積電ADR下挫4.86%，今(19日)開盤下跌10元，以652元開出，市值掉落到17兆元以下，隨後有買盤進場拉抬，一度拉回至660元，面臨17兆元市值保衛戰。

台股開盤即跌逾百點，以18275.18點開出，指數一度下殺至18209.62點，跌逾160點，回測18200點，後在台積電跌勢收斂，聯發科挺身而出，一度上漲15元，來到1120元，漲幅1.36%，台塑上漲1.4%，來到108元等權值股回升下，指數跌幅縮小，盤中拉回至18359.14點，小跌19.5點。

台積電自創下688元的新高價後，連續2天下跌，早盤開低下跌10元，立刻使市值縮水為16.9兆元，跌落17兆元以下，盤中低點觸及651元，隨後出現低接買盤，股價一度拉回到660元，市值又再度回到17兆元。

華爾街市場傳出美國聯準會(Fed)3月可能升息2碼，美債殖利率因而飆升，2年期公債殖利率一度升至1.05%，為2020年2月以來首度衝破1%關卡，10年期公債殖利率也突破1.87%，創近2年來最高，債市慘跌，衝擊科技股與價值股，加以高盛財報不佳拖累金融股，道瓊工業指數重挫543.34點，跌幅1.51%，以35368.47點作收；標準普爾500指數下跌85.74點，跌幅1.84%，收在4577.11點；那斯達克指數大跌386.85點，跌幅2.60%，收在14506.90點；費城半導體指數大跌173.37點，跌幅4.44%，收在3727.24點。