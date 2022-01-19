2022台灣燈會小提燈則命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計。（交通部觀光局提供／陳祐誠傳真）

2022台灣燈會將於2月15日元宵節當天在高雄市衛武營展區正式點亮，交通部觀光局今日揭曉主燈及小提燈造型，主燈首創結合書法藝術，以「鳳彩飛舞」為主題，以草書「鳳」字發想，融入台灣造型、帝雉展翅及乘風而起優美之姿；小提燈則命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計。

台灣燈會邁入第33屆，將在高雄市衛武營公園的主燈預定地點燈揭幕。為讓「2022台灣燈會」突破以往，主辦單位以主燈跨界書法藝術、傳統燈藝全新風貌、劇場體驗臨場感受等3大特色，打造台灣燈會新風貌。

主燈結合書法藝術，由藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜跨界合作，以「鳳彩飛舞」為主題，由草書「鳳」字來發想主燈造型，以台灣造型、帝雉展翅及乘風（氣旋）而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造本次饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈，同時呼應展出地點高雄鳳山。

交通部長王國材表示，台灣燈會隔20年重返高雄，正是讓大家看見高雄20年來的成長改變，高雄捷運通車、高雄世運、縣市合併等，型塑城市光榮感及國際榮耀。今年台灣燈會選擇以衛武營展區及愛河灣展區做為雙展區，亦可讓大家看見原高雄市及原高雄縣相互融合、共榮互利的發展，呼應本次燈會主題「聚光台灣，高雄發光」。

觀光局長張錫聰指出，主燈設計將書法書寫鳳字落筆的第一筆畫，用台灣造型呈現，象徵台灣第一、台灣優先之意涵，期許全新不同以往的主燈造型，讓全世界看見台灣。

而最受小朋友喜愛的小提燈，今年命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計，並於虎掌上寫著「大吉」和「大利」，除可供小朋友提燈遊玩外，也可坐立於桌面上，做為祈求平安的虎爺公仔，保佑小朋友平安，期許疫病遠離。

2022台灣燈會訂於2月15日元宵節當晚7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，至2月28日為止。