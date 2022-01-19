大陸工業和資訊化部部長肖亞慶18日主持召開部際聯席會議2022年度工作會議，部署新能源汽車發展2022年重點工作。會議表示，要儘早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策。

中證網19日報導，會議強調，2022年是新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要為擴大消費、穩定工業經濟做出新貢獻。要落實碳達峰碳中和目標，編制汽車產業綠色發展路線圖，儘早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。

會議指出，要統籌補短板鍛長板，加快動力電池、作業系統、汽車晶片等關鍵技術創新和產業化突破，進一步增強產業鏈穩定性和競爭力。

要用好國內國際兩個市場，加快充換電基礎設施建設，破解老舊社區、高速公路「充電難」問題，提升公共領域車輛電動化水準，協同推進技術、產品、服務、標準「走出去」。要堅持開源和節流並重，提升關鍵資源保障能力，健全動力電池回收利用體系，提升回收比例和利用效率。

此外，要進一步強化安全監管，完善功能安全、資料安全、網路安全相關標準，壓實生產企業主體責任，加快構建系統、科學、規範的安全監管體系，提升新能源汽車本質安全水準，提升擴大消費者的獲得感，為產業健康可持續發展打下堅實基礎。