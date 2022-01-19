搶攻民眾均在家過年圍爐商機，肉多多火鍋特別推出適合4-6位的「虎虎生鍋外帶團圓鍋」，三款套餐「虎哩肉福氣」「虎哩海福氣」「虎哩豪福氣」維持品牌的肉多特色，肉量高達1.6公斤，並附有三款風味湯底，其中最大亮點是特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」。1/20起接受訂購，更提供全台各地指定門店跨店提貨的服務，消費者過年返鄉不用再拎著大包小包，輕鬆在地提貨來團圓圍爐。

由「台菜王子」黃景龍主廚創意研發的「龍王麻辣湯」，以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。同時推出「雙人招財菜盤」的選配，加購價100元

另外因應年末的聚餐需求量增，國人對於火鍋的熱愛卻有增無減，看好「夜晚」才是經濟活躍期，肉多多火鍋再啟宵夜時段，挑戰一路嗑鍋到凌晨四點的新視野。配合肉多多火鍋深夜食堂的開張，來店消費即可兌換樂多多會員APP發放的「狂嗑券」，內容有好禮10選1 (梅花豬/培根豬/無骨嫩雞腿/氣冷雞/牛五花/文蛤/白蝦/巴沙魚/海鮮漿/虱目魚漿)，晚間十點至凌晨二點使用還可以增量50%，標榜來店顧客午夜場不孤單，越夜越美味。

虎虎生鍋外帶團圓鍋的虎哩肉福氣1288元 ，含雪花牛腹肉500g、活力梅花豬500g、氣冷雞600g。虎哩海福氣1888元，含青龍、小卷、蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片。.虎哩豪福氣2688元含雪花牛腹肉500g、活力梅花豬500g、氣冷雞600g、青龍、小卷、蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片。

消費者可精選鍋底三選二(龍王麻辣湯/蒜頭雞白湯/爆炒海味石頭湯)，另加贈新春賀禮二選一 (紅通通麻辣鴨血/滿福好料拼盤)。還可加價100元購買雙人招財菜盤(菜盤+附餐二份+醬料)。