這是什麼公告？一名網友在臉書PO出一家店家公告，上頭寫著超大的7個字「腳小無猴，請燒蛋」，不少人了一頭霧水，不懂老闆想說什麼，有內行網友就解答，這是台語「人手不足，請稍等」的意思，還有人指出，這應該是南部的店，所以才會說「腳小」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張店內公告，「腳小無猴，請燒蛋」，讓原PO看了會心一笑，忍不住PO上網分享「台語教學篇」。該貼文被轉載到爆料公社臉書粉專，吸引4000多名網友按讚、逾600則留言猜公告是什麼意思，「我讀了10次終於懂了」、「人手不足，請稍等的意思」、「叫囂無效，請稍待？」、「應該要說『咖孝某夠，燒蛋記勒』」、「我怎麼覺得好像是說自己手腳不夠好，請稍等」。

但有人認為，用「腳小」來稱呼人手不足，好像有點在罵人，有嗆人的意思很不禮貌，就有台南網友跳出來喊冤，解釋「咖小」有多種用法，人手也是一種，在他們家鄉就這樣用，並非純粹指「角色」，「腳小，有長工、打雜、下人等意思，老家台南白河是這麼用的」、「手腳不夠請稍等，這應該是我們南部的店所以才會說腳小」。

根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，老闆的公告如果是想表達人手不足請稍等，正確寫法為「跤手無夠，請小等」，「跤手」為人手，「小等」是等一下的意思。