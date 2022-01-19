亞洲天王任賢齊，踏入歌壇時發行三張專輯都未獲迴響，但唱了一首由名製作人家小蟲創作的《心太軟》，不僅讓他初嚐走紅滋味，更創下專輯百萬銷量的記錄，而小蟲當時寫歌的靈感，竟是源自於豪賭賠光錢的懊惱心聲。

任賢齊因為《心太軟》一首歌創下全亞洲千萬銷售記錄，讓原本打算退出歌壇的他一夕翻紅，根據《三立新聞網》報導，創作這首歌的名製作人小蟲，表示寫下《心太軟》這首歌時，靈感與分手毫無關係，其實是當年暫居美國加州，某天開車去拉斯維加斯豪賭，當晚手氣不錯的他，口袋裝著滿滿鈔票回家，不過離去時發現發牌的女服務員表情忐忑不安，回到飯店後竟擔心起對方狀況，便興起「回去輸一點錢給她」的念頭。

任賢齊因為《心太軟》一首歌在歌壇走紅。（滾石唱片 ROCK RECORDS Youtube)

隨後，小蟲再次開車返回拉斯維加斯，沒想到這次居然把上次贏的錢輸個精光，甚至還倒賠不少，心情低落的他後悔自己心軟導致的下場，便在車上寫下「你總是心太軟」幾個字，因此成為這首經典名曲的創作靈感，更在短短幾分鐘內就將這首歌創作完成。

小蟲成為任賢齊踏入歌壇的伯樂，讓他始終懷抱一顆感恩的心，見到小蟲用人不慎被騙光錢，便立刻帶著一百萬現金幫助恩師，讓小蟲公開表示：「這麼多年一直保持聯絡，而態度不會變的只有任賢齊，哪怕他現在已經如日中天。而他在我落難時幫助的我，我更是要記一輩子。」可見兩人亦師亦友的好感情。