農曆春節將屆，金門縣李錫鑫局長連日來再會同消保官王晶英和政風、環保單位擴大食品安全聯合稽查。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局去年11月提前展開春節稽查專案，重點對象包括食品販賣業、宴席及團餐餐廳，結果均符合衛生規定。李錫鑫局長連日來再會同消保官王晶英和政風、環保單位擴大聯合稽查，特別提醒做好防疫措施，攜手做好健康把關工作。

李錫鑫等人赴金城東門市場，莒光路、民族路一帶的商家、特產行、雜貨店及宴席、團餐餐廳包括盈春閣、金麒麟、海洋、紅龍、龍都、金喜來、葡京等進衛生規範及食品安全聯合稽查，重點項目有食品標示、肉品來源、食材來源、環境衛生。另因應疫情升溫，也要求業者落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，同時提醒筵席不得逐桌敬茶、敬酒，現場也發送防疫及食品相關宣導手冊、單張及海報等資料，提供業者使用。

縣衛生局自去年11月即展開春節稽查專案，共稽查食品販賣業39家次、宴席及團餐餐廳16家次，針對春節應景食品計抽驗31件。檢驗項目依產品種類包括防腐劑、過氧化氫、色素、甜味劑、黃麴毒素、農藥殘留、殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類、亞硝酸鹽、動物用藥殘留(乙型受體素)、微生物等，結果均符合規定。

衛生局提醒，食品業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，以利溯源追蹤，也呼籲消費者購買年節食品時，儘量選擇完整包裝的食品，尤其注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商或國內負責廠商，也應避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品。購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全。相關抽驗結果可到〈金門縣衛生局網站檢驗結果資訊專區查詢〉。