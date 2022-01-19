繼立陶宛、捷克加強與台灣關係，並與北京發生齟齬之後；斯洛維尼亞也宣布加強與台灣的貿易聯繫，而成為最新一個在台灣議題上對中國大陸發起衝鋒號的歐洲小國。斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Janša)甚至嗆聲「北京對立陶宛荒謬的回應嚇不了我的國家」。

楊薩17日宣布與台灣互設貿易辦事處，我國外交部發言人歐江安對此則表示歡迎。據「Politico」18日報導，由於歐盟已經因為立陶宛事件，而與北京的關係異常緊張；此時斯洛維尼亞加入戰局，勢必讓歐盟與大陸的關係更為緊繃。

有鑑於北京已對立陶宛實施嚴峻的貿易報復，甚至波及歐洲多國；斯洛維尼亞的言論，恐怕正是北京一開始最害怕的；即立陶宛友台的行動，將在各國產生漣漪並引起他國效法。

特別是楊薩在印度媒體的專訪中，稱台灣為「民主國家」，並努力建立互換代表；當然，他也強調這不是大使級，而是讓斯洛維尼亞與台灣的關係，像其他歐盟成員與台灣關係的水平相當。

甚至，他還強調會支持台灣人民「主權決定」，不論台灣是想回歸中國大陸，或是獨立的生活。只要這個決策不是在外來壓力、軍事脅迫下做成的，斯洛維尼亞都會支持。

報導指出，截至目前，北京還沒有公開回應楊薩的言論；但北京已多次畫下底線，要求歐盟不要違反「一個中國」政策，試圖在外交上承認台灣。隨著蔡英文不斷擴大台灣國際空間，北京則回以擴大對台軍事威脅。

對於立陶宛發展對台關係，卻引來北京激烈反彈；楊薩以「可怕」與「荒謬」來形容。楊薩表示，絕大多數歐盟成員國在台灣都設有某種形式的代表處，立陶宛絕非個案。「命名會有細微差別，但不重要。每次歐洲國家設立這樣的辦事處時，中國都會抗議。但迄今從未有像對立陶宛這般。這很可怕，想要孤立一個國家很可怕。一個小國，30年前為獨立而戰的小國」。

他補充道，北京對維爾紐斯的持續威脅，包括禁止貿易、對其他使用立陶宛零件的歐盟國家施壓，這些都不會阻止斯洛維尼亞的計畫。「從形式上來講，歐盟支持立陶宛。對立陶碗與歐洲其他國家施加任何形式……的壓力，都無法使中國政府獲益」。

他說，「良好的關係，良好的貿易關係符合共同利益；若有一方試圖損害(這些)關係，或許短期可受益，但長遠來看，他們都是輸家」。

報導指出，楊薩不願意透露，斯洛維尼亞是否會持續參加北京領導的「16+1」集團；該集團成員來自中歐與東歐國家，立陶宛於2021年退出。

話鋒一轉，他也抨擊北京對新冠肺炎一開始爆發時，所採取的處置。「我們當然知道中國一開始沒有妥善行事，我們沒有被通知到底發生什麼事情。我認為有必要討論這些問題，讓中國當局承擔責任」。