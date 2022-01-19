美少女戰士Crystal護墊加長型 17cm(20片) ，138元。（唯白Vichy's Diary提供）

美少女戰士Crystal日用一般型 25.5cm(8片) ，138元。（唯白Vichy's Diary提供）

美少女戰士Crystal夜用加長型 33cm(6片) ，138元。（唯白Vichy's Diary提供）

美少女戰士Crystal夜用加長型新升級 薄荷涼感清爽純淨。（唯白Vichy's Diary提供）

超人氣動畫作品《美少女戰士Crystal》是眾多鐵粉心目中最受歡迎的作品，更是許多女孩兒們憧憬喜愛的對象，每每有影集、快閃店或週邊商品推出，總能吸引鐵粉收藏。

台灣女性衛生用品「唯白Vichys Diary」與美少女戰士Crystal合作，女性粉絲們在台灣也能買到美少女戰士Crystal限定版衛生棉。唯白Vichys Diary衛生棉打破傳統，首創將專櫃級保養品愛用寵兒SOD保養精華液添加到棉片中，讓衛生棉與保養合而為一，輕涼感的薄荷草本精油可抑菌並舒緩不適 ，獨家特有的向日葵香氛，帶來清爽純淨的體驗感受。

《美少女戰士Crystal》與台灣女性衛生用品「唯白Vichys Diary」合作推出三款限量發售的衛生棉，款式分別有「護墊17cm」、「日用型25.5cm」與「夜用型33cm」，唯白Vichys Diary衛生棉更有7層立體防漏層與透氣設計，從底層到內表層皆佈滿透氣孔，減少環境濕氣或長期悶熱所引發的濕疹及過敏。其採用天然的舒芙棉材質，具有舒適乾爽透氣及柔棉表層瞬間吸水力強之優點，生產過程無添加有害物質及化學成分，保護環境也給肌膚絕佳潔淨舒適體驗。聯名限定版19日起在唯白Vichys Diary官網、MOMO、PChome、Yahoo!、蝦皮及各大ec通路平台、寶雅、康是美、日藥本舖、特美事等同步開賣、限量發售。