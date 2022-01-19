許多早餐店都有自己的專用術語，因此鬧出不少笑話，一名女網友分享，她和媽媽到早餐店點一份燒餅油條加蛋，結果老闆娘反問「要半套還是全套」，讓她瞬間愣住，不知該如何回答才好，對此有老饕解答，「半套」就是油條切一半的意思。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，15日她和媽媽一起出門買早餐，她點了一份燒餅油條加蛋，結果老闆娘反問「啊要半套還是全套」，讓她瞬間愣住，不知道該如何回答才好，後來媽媽幫她決定「半套好了啦」。

她曬出「半套燒餅油條加蛋」的照片，猜測半套與全套只差在油條是一根還是半根。（圖／翻攝自Dcard）

最後她曬出「半套燒餅油條加蛋」的照片，猜測半套與全套的差別應該就是油條是一根還半根，並開完笑稱，「我還是覺得那間早餐店可能做黑的」。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「不可以色色」、「說者無心，聽者有意」、「我的話，應該不會想歪」、「男生選全套才吃得飽吧，半套只能止飢」、「你可以問阿姨一碗多少，豆漿的部分」、「純潔的早餐童年已不在」。

也有老饕解答，「半套也就是切一半的意思吧，因為有的人吃不了一整條啊，這在我們這也是常用術語」、「北部這裡的半套是半根油條，一套就是整根油條會對半折包一起」、「從小到大半套就是半根油條，全套就是一根油條，妹妹很少去買早餐厚」。