21歲網紅青青最近被臉書「小商人」點名遭「她姐妹台中的前男友」包養，青青嚴正否認後，小商人昨再爆出青青有兩位邱姓和陳姓金主，其中邱姓金主和「兇版李毓芬」陳香菱是同學，邱男透過香菱才認識青青，引來無辜被拖下水的香菱反駁，解釋他們三人會熟識，是因為都是「被害者聯盟」。

香菱昨天無奈發文，說：「為什麼大家都會把聽到的謠言當作是親眼見證到的事實，講得1000趴肯定」，「那我也要講，我的男友其實（是）王嘉爾，不需要證據，我對他的愛就是證據」，青青則回：「因為謠言比較有趣，勵志的東西太累了，就像很多人會說那個誰誰誰我認識，啊真的要叫他約出來，他就會說『其實不熟』」，然後如果真告上法院，很多網友都會用「帳號被盜」脫罪，香菱再回：「我可以很負責的說，青青是會維護自己權益去告人的，不是謠言」。

香菱發文直言謠言可畏。（圖／翻攝自30zz.z IG）

香菱再曬出和青青聊天對話紀錄，可見青青說自己超無言，「莫名其妙爆出一個不認識的人（指小商人）在講話，去檢舉通通都去去去，沒證據被打臉講一堆屁話，也不知道要幹嘛」，「一下說我被包養，一下說我底薪20萬，狗屁不通」。

香菱分享和青青對話截圖。（圖／翻攝自30zz.z IG）

香菱此時虧：「對呀，他這些奇怪的消息哪裡來的？」，青青回：「可能美國大麻合法自己幻想的吧？」香菱則澄清：「我跟邱會熟是因為我們都被同一人騙錢，我們是受害者聯盟，啊青青差點也被同一人騙」，否認小商人所說是她將青青介紹給金主邱男的說法。

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