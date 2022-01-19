年底地方選舉，首都之戰備受關注。前台北市長、國民黨前副主席郝龍斌今天表示，國民黨應和民眾黨談合作，是不是有民眾黨不推台北市長候選人的方案，以民調方式來決定共推候選人，彼此商量在北市議員的提名席次，否則兩黨選民結構類似，硬要選下去可能兩敗俱傷，最終變成民進黨獲勝。

談到2022台北市長選情觀察，郝龍斌上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，目前是審慎樂觀，國民黨立委蔣萬安民調高且孚眾望，若透過初選或任何方式，沒變化的話應該就是由蔣萬安出征，但若民眾黨推派人選參戰，蔣萬安的處境就會很辛苦。

國民黨前副主席郝龍斌上午接受廣播專訪。（POP撞新聞提供）

郝龍斌分析，民眾黨若推派現任副市長黃珊珊參選台北市長，黃只要拿15％到18％的得票，蔣萬安的處境就很危險，畢竟黃當過市議員，也是現任副市長，加上現任台北市長柯文哲行政資源支持，最終結果可能是兩敗俱傷，民進黨獲勝。

至於黃珊珊有不參選的可能？郝龍斌說，站在國民黨立場當然希望黃能不選，但的確政黨在選舉過程需要母雞，台北市需要黃珊珊帶著民眾黨議員候選人來角逐席次；因此就要看國民黨怎麼去跟民眾黨談，他建議考慮藍白合作的可能性，不僅是對國民黨主席朱立倫建議，也希望柯文哲有這認知。

郝龍斌也以過往台北市長經驗表示，過去國民黨在台北市面對親民黨還有新黨相同選民結構的政黨，在議員選舉上都給了適當幫助，另外提名席次上也會考量，大家先商量好，因為票源重疊，所以藍白的合作方式可以談，有把握的贏最重要，國民黨要穩穩贏，跟民眾黨合作最有利。

郝龍斌強調，如今不只是國民黨內部要團結，在野力量都要團結，才有可能在未來的地方選舉，甚至總統大選有贏的機會。至於民眾黨若不接受藍白合，郝說，國民黨只能全力以赴，讓選民了解誰最適合在這時候治理台北市，集中選票投給國民黨，但他不樂見這樣的狀況。