啟碁（6285）因去年財報失利，不單獲利創近9年新低，EPS3.15元更寫下近13年新低，拖累股價表現，今日以小跌1元的74.1元開出後，一路走低，盤中一度見到72.5元的低點，直逼前低72.3元，跌幅擴大至3％。

啟碁18日公告去年獲利，經公告顯示，去年全年營收672.3億元，年增7.3％，雖寫下歷史新高，但卻因缺料干擾，毛利率不增反減，毛利率降至約10.8％，低於2020年的11.1％，不僅稅後盈餘12.32億元創下近9年新低，呈年減16％，換算EPS3.15元，亦見到近13年的低點。

其中去年第四季營收190.53億元雖寫下單季新高，分別較上季及去年同期成長10％及11％，但毛利率卻只有10.2％，也拖累單季稅後盈餘的表現，僅餘3.32億元，換算EPS為0.85元，表現僅持平上季。

啟碁去年11月舉辦線上法說會時，啟碁董事長謝宏波即曾二度向法人致歉，強調「受到疫情跟缺料影響，營收應有的表現受到很大的影響，如果沒有缺料，應該可以做得更好。」並重申克服缺料問題，仍會是今年努力的重點。

不過，謝宏波對未來展望倒是相對樂觀，他強調，個人、家用、商用通訊及車用和基礎建設啟碁都有布局，且都有了好的成果，未來三至五年應該都會是成長的格局。