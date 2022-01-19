台灣彩券農曆年前推出13款刮刮樂新品，包括100萬（含）以上獎項個數多達866個、500萬元有12個、1200萬元有5個，另2千萬元獎項也多達5個數都是史上最多。

台灣彩券刮刮樂在農曆年期間假期，通常是一年銷售最多，因此，在每年農曆年前，台灣彩券都會推出多款新春限定款刮刮樂，台灣彩券今年共推出了13款刮刮樂新品，雖然非近年最多款，但是百萬大獎卻是有史以來最多。

根據台灣彩券資料顯示，總計在今年農曆年前共發行13款新春限定刮刮樂，總獎項超過3710萬個，其中百萬（含）以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬（含）以上獎項個數最多的一次，除了百萬元獎項最多外，根據統計，500萬元獎項有12個、1200萬元有5個以及2000萬元也有5個，也都是史上最多。

另據台彩統計顯示，即使每年都有數百個百萬元大獎，但因刮刮樂並未全數售出，內含百萬元以上刮刮樂，因此每年百萬元以上大獎都未全數被刮出。民眾千萬要把握金虎年開春好時機，樂刮迎接好運來。