台南市東區重要交通節點的平實轉運站BOT案，經招商成功後，將由南仁湖集團預定投資46.1億元，打造成為「森林轉運站」。市府交通局長王銘德、財政部國有財產署南區分署台南辦事處主任黃耀光、南仁湖育樂公司副董事長李宗熹等三方代表，19日在副市長戴謙的見證下完成簽約，預計2024年完工啟用，許可經營70年。

戴謙表示，平實轉運站位於中華東路、小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不但鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊的平實中央公園公辦都更、社會住宅等，也都是市府的重點建設，未來還是台南捷運藍線、綠線的銜接處，此BOT案將更加充實該區域的生活及商業機能。

台南市政府交通局長王銘德、財政部國有財產署南區分署台南辦事處主任黃耀光、南仁湖育樂公司副董事長李宗熹等人，在副市長戴謙的見證下，完成平實轉運站BOT案簽約。（洪榮志攝）

王銘德指出，平實轉運站採BOT方式辦理，由國有財產署提供用地，市府負責招商，並由民間投資興建。此案投資人南仁湖集團參與商場、育樂事業、公共建設經驗豐富，將成立專案公司「平實森活股份有限公司」負責未來的營運，預估投資金額46.1億元，預期可帶來220個以上的就業機會。

王銘德還說，平實轉運站面積約1.42公頃，預計分為2期開發，第1期將興建複合轉運大樓及戶外休憩廣場，除規畫15席大客車席位，也將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，工期約3年；第2期則配合台南捷運的建設時程再行開發，將作為銜接藍線及綠線的空間介面並規畫相關服務空間。

王銘德強調，此案最大亮點是將打造成為「森林轉運站」，因基地內有不少喬木大多數原地保留，僅就必要區域做最低限度的遷移，且一律在基地內部移植，因此建蔽率只有50％，容積率360％，全案最快於2022年底開工，預定2024年完工。