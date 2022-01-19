花蓮東大門夜市因應本土疫情升溫，啟動人流控管總容留人數上限4000人，並祭出許多防疫規定。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節是觀光旅宿業者上半年的大旺季，花蓮住房率平均已達8成，2022年將看似將迎來全新局面，怎料近日本土疫情升溫，業者恐面臨二次寒冬，對此，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，這2周的住房率近1成遭退訂，春節期間則是詢問居多，實際退訂較少；東大門夜市則提前祭出許多防疫規定，杜絕病毒入侵。

張琄菡說，今年農曆春節9天假期的旅館住房率平均6、7成，其中，初二、初三達到最高峰，將近9成；針對疫情是否影響過年期間的住房率，她說，目前詢問較多，實際退訂較少，不過這2周有近1成的退訂潮。

花蓮民宿公會理事長葉陳錦表示，目前除夕到除四民宿住房率普遍達8、9成，不過目前接獲詢問居多，應該是還在觀望疫情的發展。他推測，應是民眾普遍都有接種疫苗，以致症狀較不嚴重，不過還是會要求會員將防疫做好，並站在消費者角度，接受全額退費或延期，因為疫情發展沒人知道。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會劉惠美坦言，縣內陸續有足跡出現，多少還是有影響，不過今年不會像去年疫情剛爆發時這麼嚴重，因為大家都有接種疫苗，因此住房率幅度目前呈緩緩下降趨勢。

去年疫情重創觀光業者，其中花蓮知名景點東大門夜市更是關閉逾3個月，攤商生活大受打擊，苦不堪言，好不容易疫情在下半年度逐漸趨緩，盼到一絲曙光，怎料新的一年，疫情再度升溫，業者恐面臨二次寒冬。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，花蓮縣政府目前已祭出夜市人流控管總容留人數上限4000人，且不能邊走邊吃等防疫規定，加上將一些小漏洞補起來，像是有些只有在地人知道的小門也都被封起來，讓人流僅能從防疫門進出。

黃家明也說，攤商每人如履薄冰、戰戰兢兢做好每項防疫措施，如準備酒精、戴好口罩、手套等，直接提升到三級警戒的防疫等級，他坦言，去年5至7月大家都嚇到了，近3個月沒有收入，生活大受影響，因此這次才會提早做好準備。