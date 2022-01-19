新冠肺炎疫情肆虐，據北市主計處統計，去年1月至11月確診新冠肺炎5085人，其中男性2495 人、占49.1％，女性2590人、占50.9％，另外，北市COVID-19疫苗第一劑接種率達74.6％，其中以12歲至17歲接種率86.6％最高，第二劑接種率達58.1％，以65歲至74歲接種率75.8％ 最高。

主計處表示，根據北市衛生局統計，去年1月至11月，北市法定傳染病確定病例計7941人，較上年同期增加4596人(137.4％)，主因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情爆發所致，其確定病例達5085人(占64.0％)，較上年同期增加32倍，其中男性2495 人（占49.1％），女性2590人（占50.9％）。

另外，同期每十萬法定傳染病確定病例309.3人，較上年同期增加181.9人(142.8％)，其中每十萬人COVID-19確定病例198.1人，較上年同期增加33倍。

主計處強調，為降低COVID-19傳染及蔓延，北市府落實「圍堵」、「控制」、「減緩」及「維持」防疫四部曲政策，並積極推動疫苗施打，以建立群體保護力， 截至去年11月底，北市COVID-19疫苗第一劑接種率達74.6％，其中以12歲至17歲接種率86.6％最高，第二劑接種率達58.1％，以65歲至74歲接種率75.8％ 最高。